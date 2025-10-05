Отключения электроэнергии в Одессе 6 октября не планируются - официальная информация от Укрэнерго и ДТЭК

Отключение света в Одессе — к чему готовиться завтра
Завтра, 6 октября, в Одессе не ожидается плановых или аварийных отключений электроэнергии. Энергетические службы работают круглосуточно над восстановлением повреждений, ставших следствием недавних атак.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Потребление электроэнергии в Украине держится на стабильно высоком уровне. По состоянию на утро оно остается таким же, как и предыдущего рабочего дня. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет — можно несколькими способами с:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, что нардепка призвала украинцев готовиться к отключениям света. Также мы писали, какие генераторы можно купить до 10 000 гривен.
Читайте Новини.LIVE!