Главная Одесса Отключение света в Одессе — к чему готовиться завтра

Отключение света в Одессе — к чему готовиться завтра

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 20:32
Отключения электроэнергии в Одессе 6 октября не планируются - официальная информация от Укрэнерго и ДТЭК
Люди гуляют по ночной Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 6 октября, в Одессе не ожидается плановых или аварийных отключений электроэнергии. Энергетические службы работают круглосуточно над восстановлением повреждений, ставших следствием недавних атак.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Где узнать графики

Потребление электроэнергии в Украине держится на стабильно высоком уровне. По состоянию на утро оно остается таким же, как и предыдущего рабочего дня. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет — можно несколькими способами с:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что нардепка призвала украинцев готовиться к отключениям света. Также мы писали, какие генераторы можно купить до 10 000 гривен.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
