Графіки відключень світла на 10 жовтня

Чоловік зі свічкою дивиться на лічильник. Фото: freepik

На четвер, 10 жовтня, в Одеській області не передбачено стабілізаційних відключень світла. Однак у разі підвищення навантаження на енергосистему можуть бути активовані графіки, які розподілятимуть споживачів на шість груп для поетапного постачання світла.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Можливі відключення: як діяти одеситам

Графіки передбачають три рівні ситуацій: гарантована наявність світла (білий колір), гарантовані відключення (сірий колір) та можливі відключення (світло-сірий колір).

Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

У періоди з підвищеним ризиком, а саме з 10:00 до 16:00, енергетики рекомендують одеситам знизити використання потужних електроприладів і не користуватися ліфтами.

Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

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