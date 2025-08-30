Відключення світла в Одесі 30 серпня — адреси

Електрик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 30 серпня, в Одесі тривають планові ремонтні роботи на енергооб’єктах. Через це частина вулиць у місті залишиться без електропостачання. Роботи торкнуться кількох районів і триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 30 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ

вул. Венгера, 6

вул. Проектована, 3/10

"Зелений мис", товариство садівників, 133

пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21

просп. Свободи, 28-71

вул. Чуковського Корнія, 5/63

Центральний РЕМ

вул. Вадатурського Олексія, 79-131

вул. Академічна, 5а

вул. Гранатна, 1-16, 16а, 16б

вул. Зоопаркова, 1-21

вул. Михайленко Ганни, 18-51

вул. Прибіка Йозефа, 7-28, 28А, 28Б

вул. Столярського, 4-Г

вул. Фунтового Івана, 42-54

дорога Фонтанська, 6, 17, 19

пров. Гранатний, 2-8/корп.1

пров. Кордонний, 1-35

пров. Малиновський, 7



Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що буде з тарифами на електричну енергію з 1 вересня 2025 року. Також писали, що українці можуть отримувати житлову субсидію від держави на оплату комунальних послуг. Але в деяких випадках допомога втрачається.