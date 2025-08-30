Відео
Відео

Відключення світла в Одесі — хто залишився без електрики

Відключення світла в Одесі — хто залишився без електрики

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 09:54
Відключення світла в Одесі 30 серпня — адреси
Електрик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 30 серпня, в Одесі тривають планові ремонтні роботи на енергооб’єктах. Через це частина вулиць у місті залишиться без електропостачання. Роботи торкнуться кількох районів і триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 30 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ

  • вул. Венгера, 6
  • вул. Проектована, 3/10
  • "Зелений мис", товариство садівників, 133
  • пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21
  • просп. Свободи, 28-71
  • вул. Чуковського Корнія, 5/63

Центральний РЕМ 

  • вул. Вадатурського Олексія, 79-131
  • вул. Академічна, 5а
  • вул. Гранатна, 1-16, 16а, 16б
  • вул. Зоопаркова, 1-21
  • вул. Михайленко Ганни, 18-51
  • вул. Прибіка Йозефа, 7-28, 28А, 28Б
  • вул. Столярського, 4-Г
  • вул. Фунтового Івана, 42-54
  • дорога Фонтанська, 6, 17, 19
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1
  • пров. Кордонний, 1-35
  • пров. Малиновський, 7
     

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що буде з тарифами на електричну енергію з 1 вересня 2025 року. Також писали, що українці можуть отримувати житлову субсидію від держави на оплату комунальних послуг. Але в деяких випадках допомога втрачається.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
