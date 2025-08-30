Відключення світла в Одесі 30 серпня — адреси

Відключення світла в Одесі — хто залишився без електрики
Сьогодні, 30 серпня, в Одесі тривають планові ремонтні роботи на енергооб’єктах. Через це частина вулиць у місті залишиться без електропостачання. Роботи торкнуться кількох районів і триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 30 серпня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Південний РЕМ
- вул. Венгера, 6
- вул. Проектована, 3/10
- "Зелений мис", товариство садівників, 133
- пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21
- просп. Свободи, 28-71
- вул. Чуковського Корнія, 5/63
Центральний РЕМ
- вул. Вадатурського Олексія, 79-131
- вул. Академічна, 5а
- вул. Гранатна, 1-16, 16а, 16б
- вул. Зоопаркова, 1-21
- вул. Михайленко Ганни, 18-51
- вул. Прибіка Йозефа, 7-28, 28А, 28Б
- вул. Столярського, 4-Г
- вул. Фунтового Івана, 42-54
- дорога Фонтанська, 6, 17, 19
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1
- пров. Кордонний, 1-35
- пров. Малиновський, 7
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
