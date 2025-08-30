Отключение света в Одессе 30 августа - адреса

Электрик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 30 августа, в Одессе продолжаются плановые ремонтные работы на энергообъектах. Из-за этого часть улиц в городе останется без электроснабжения. Работы коснутся нескольких районов и продлятся до вечера.

Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Южный РЭС

ул. Венгера, 6

ул. Проектируемая, 3/10

"Зеленый мыс", товарищество садоводов, 133

переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21

просп. Свободы, 28-71

ул. Чуковского Корнея, 5/63

Центральный РЭС

ул. Вадатурского Алексея, 79-131

ул. Академическая, 5а

ул. Гранатная, 1-16, 16а, 16б

ул. Зоопарковая, 1-21

ул. Михайленко Анны, 18-51

ул. Прибика Йозефа, 7-28, 28А, 28Б

ул. Столярского, 4-Г

ул. Фунтового Ивана, 42-54

дорога Фонтанская, 6, 17, 19

переулок Гранатный, 2-8/корп.1

переулок Кордонный, 1-35

переулок Малиновский, 7

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что будет с тарифами на электрическую энергию с 1 сентября 2025 года. Также писали, что украинцы могут получать жилищную субсидию от государства на оплату коммунальных услуг. Но в некоторых случаях помощь теряется.