Отключение света в Одессе 30 августа - адреса

Отключение света в Одессе — кто остался без электричества
Сегодня, 30 августа, в Одессе продолжаются плановые ремонтные работы на энергообъектах. Из-за этого часть улиц в городе останется без электроснабжения. Работы коснутся нескольких районов и продлятся до вечера.
Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Южный РЭС
- ул. Венгера, 6
- ул. Проектируемая, 3/10
- "Зеленый мыс", товарищество садоводов, 133
- переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21
- просп. Свободы, 28-71
- ул. Чуковского Корнея, 5/63
Центральный РЭС
- ул. Вадатурского Алексея, 79-131
- ул. Академическая, 5а
- ул. Гранатная, 1-16, 16а, 16б
- ул. Зоопарковая, 1-21
- ул. Михайленко Анны, 18-51
- ул. Прибика Йозефа, 7-28, 28А, 28Б
- ул. Столярского, 4-Г
- ул. Фунтового Ивана, 42-54
- дорога Фонтанская, 6, 17, 19
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1
- переулок Кордонный, 1-35
- переулок Малиновский, 7
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, что будет с тарифами на электрическую энергию с 1 сентября 2025 года. Также писали, что украинцы могут получать жилищную субсидию от государства на оплату коммунальных услуг. Но в некоторых случаях помощь теряется.
