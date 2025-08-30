Видео
Видео

Отключение света в Одессе — кто остался без электричества

Дата публикации 30 августа 2025 09:54
Отключение света в Одессе 30 августа - адреса
Электрик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 30 августа, в Одессе продолжаются плановые ремонтные работы на энергообъектах. Из-за этого часть улиц в городе останется без электроснабжения. Работы коснутся нескольких районов и продлятся до вечера.

Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет света в Одессе

Южный РЭС

  • ул. Венгера, 6
  • ул. Проектируемая, 3/10
  • "Зеленый мыс", товарищество садоводов, 133
  • переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21
  • просп. Свободы, 28-71
  • ул. Чуковского Корнея, 5/63

Центральный РЭС

  • ул. Вадатурского Алексея, 79-131
  • ул. Академическая, 5а
  • ул. Гранатная, 1-16, 16а, 16б
  • ул. Зоопарковая, 1-21
  • ул. Михайленко Анны, 18-51
  • ул. Прибика Йозефа, 7-28, 28А, 28Б
  • ул. Столярского, 4-Г
  • ул. Фунтового Ивана, 42-54
  • дорога Фонтанская, 6, 17, 19
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1
  • переулок Кордонный, 1-35
  • переулок Малиновский, 7

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что будет с тарифами на электрическую энергию с 1 сентября 2025 года. Также писали, что украинцы могут получать жилищную субсидию от государства на оплату коммунальных услуг. Но в некоторых случаях помощь теряется.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
