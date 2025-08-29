Видео
Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет

Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 20:30
Графики отключений света на завтра, 30 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергосистема Украины еще проходит процесс восстановления после многочисленных российских ракетно-дронных атак. Однако завтра, в субботу, 30 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Читайте также:

Потребление растет

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,7% выше, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Причина — рост температуры воздуха в южных областях.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии для одесситов. А также о том, какие тарифы на водоснабжение будут в сентябре.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
