Графики отключений света на завтра, 30 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет
Энергосистема Украины еще проходит процесс восстановления после многочисленных российских ракетно-дронных атак. Однако завтра, в субботу, 30 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление растет
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,7% выше, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Причина — рост температуры воздуха в южных областях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
