В Одесі не відключатимуть світло 15 вересня

Відключення світла в Одесі — що відомо про графіки на завтра
Фахівці продовжують працювати над відновленням енергетичних об’єктів, які постраждали від російських обстрілів за останні три роки. Проте завтра, 15 вересня, в Одесі не буде відключень електроенергії за графіками.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, Міністерство економіки зробило прогноз на 2026-2028 роки, електроенергія для українців може здорожчати. Також ми писали, що в Україні офіційно запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії BESS (Battery Energy Storage Systems).
