Відключення світла в Одесі 14 вересня — адреси

Електрик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: freepik

У неділю, 14 вересня, в Одесі та передмісті частина вулиць залишиться без електропостачання. Відключення світла пов’язані з плановими роботами енергетиків.

Про це у неділю, 14 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ світла не буде до 17:00:

2-й Лиманчик 1-31

Авангардна

Альпіністів

Газова 1-21

Отамана Головатого

Дорожня 10а, 12а

Каменярів

Листяна 1-13

Літня

Металістів 1-15

Мирна 1-29

Наливна 1, 4, 4а

Обривиста 1-21

До 20:00 відключення торкнуться:

Петренка

Республіканська

Симиренка

С. Узікова 1-16

Отамана Чепіги 33, 35, 104

Чорноморського Козацтва 95-135

Хаджибейська дорога

пров. 1-й, 3-й Нафтовиків

пров. 2-й, 3-й Хаджибейський

пров. Станішевської Марії 1А-21

Центральний РЕМ без електрики буде до 19:00:

Бреуса Якова, 61/корп. 8

Південний РЕМ світла не буде до 19:00:

пров. 2-й Тупиковий 8, 19, 21

Венгера, 6

Чуковського Корнія, 5/63

садівниче товариство "Зелений мис", 133

Проектована, 3/10

Академіка Корольова, 18

проспект Небесної Сотні, 43

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали, чи готова Україна до зими та наскільки. Також повідомляли, що через останні атаки РФ на енергетику країни українцям радять бути готовими до відключення світла цієї осені.