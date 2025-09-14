Відео
Знеструмлення в Одесі — тисячі містян залишилися без світла

Знеструмлення в Одесі — тисячі містян залишилися без світла

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 10:19
Відключення світла в Одесі 14 вересня — адреси
Електрик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: freepik

У неділю, 14 вересня, в Одесі та передмісті частина вулиць залишиться без електропостачання. Відключення світла пов’язані з плановими роботами енергетиків. 

Про це у неділю, 14 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ світла не буде до 17:00:

  • 2-й Лиманчик 1-31
  • Авангардна
  • Альпіністів
  • Газова 1-21
  • Отамана Головатого
  • Дорожня 10а, 12а
  • Каменярів
  • Листяна 1-13
  • Літня
  • Металістів 1-15
  • Мирна 1-29
  • Наливна 1, 4, 4а
  • Обривиста 1-21

До 20:00 відключення торкнуться:

  • Петренка
  • Республіканська
  • Симиренка
  • С. Узікова 1-16
  • Отамана Чепіги 33, 35, 104
  • Чорноморського Козацтва 95-135
  • Хаджибейська дорога
  • пров. 1-й, 3-й Нафтовиків
  • пров. 2-й, 3-й Хаджибейський
  • пров. Станішевської Марії 1А-21

Центральний РЕМ без електрики буде до 19:00:

  • Бреуса Якова, 61/корп. 8

Південний РЕМ світла не буде до 19:00:

  • пров. 2-й Тупиковий 8, 19, 21
  • Венгера, 6
  • Чуковського Корнія, 5/63
  • садівниче товариство "Зелений мис", 133
  • Проектована, 3/10
  • Академіка Корольова, 18
  • проспект Небесної Сотні, 43

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали, чи готова Україна до зими та наскільки. Також повідомляли, що через останні атаки РФ на енергетику країни українцям радять бути готовими до відключення світла цієї осені. 

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
