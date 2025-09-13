Відео
Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
Графіки відключення світла в Одесі — де шукати адреси

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 20:37
Стало відомо чи відключатимуть світло 14 вересня в Одесі
Люди гуляють по освіченій алеї в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри постійні атаки з боку РФ, енергетики тримають систему стабільною та працюють над відновленням пошкоджених об’єктів. Тож завтра, 14 вересня, в Одесі та області відключення світла за графіками застосовуватися не будуть.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні офіційно запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії BESS. Також ми писали, що народний депутат України розповів про підготовку до нового опалювального сезону та зазначив, що українцям варто готуватися до складної ситуації взимку через атаки РФ.  

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
