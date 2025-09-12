Відео
Відключення світла в Одесі — який графік буде у суботу

Відключення світла в Одесі — який графік буде у суботу

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 20:32
Світло в Одесі 13 вересня – відключень не буде
Нічний Пасаж з середини. Фото: Новини.LIVE

Попри регулярні обстріли з боку Росії, українська енергосистема продовжує працювати стабільно. Завтра, 13 вересня, в Одесі відключень електроенергії не планується. Енергетики наголошують, що наразі дефіциту потужності немає, тож графіки стабілізаційних вимкнень у місті не застосовуватимуть. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зростає. Станом на ранок п'ятниці воно було було на 5,4%, ніж в цей час попереднього робочого дня, у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть. 

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, наскільки одесити готові до можливих блекаутів. Також ми писали про те, яка звичка підвищує платіжки за світло.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Автор:
Автор:
Долженко Катерина
