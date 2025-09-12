Світло в Одесі 13 вересня – відключень не буде

Відключення світла в Одесі — який графік буде у суботу
Попри регулярні обстріли з боку Росії, українська енергосистема продовжує працювати стабільно. Завтра, 13 вересня, в Одесі відключень електроенергії не планується. Енергетики наголошують, що наразі дефіциту потужності немає, тож графіки стабілізаційних вимкнень у місті не застосовуватимуть.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії зростає. Станом на ранок п'ятниці воно було було на 5,4%, ніж в цей час попереднього робочого дня, у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, наскільки одесити готові до можливих блекаутів. Також ми писали про те, яка звичка підвищує платіжки за світло.
Читайте Новини.LIVE!