Світло в Одесі 13 вересня – відключень не буде

Нічний Пасаж з середини. Фото: Новини.LIVE

Попри регулярні обстріли з боку Росії, українська енергосистема продовжує працювати стабільно. Завтра, 13 вересня, в Одесі відключень електроенергії не планується. Енергетики наголошують, що наразі дефіциту потужності немає, тож графіки стабілізаційних вимкнень у місті не застосовуватимуть.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зростає. Станом на ранок п'ятниці воно було було на 5,4%, ніж в цей час попереднього робочого дня, у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

