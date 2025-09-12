Свет в Одессе 13 сентября - отключений не будет

Ночной Пассаж изнутри. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на регулярные обстрелы со стороны России, украинская энергосистема продолжает работать стабильно. Завтра, 13 сентября, в Одессе отключений электроэнергии не планируется. Энергетики отмечают, что сейчас дефицита мощности нет, поэтому графики стабилизационных отключений в городе не будут применять.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии растет. По состоянию на утро пятницs оно было меньше на 5,4%, чем в это время предыдущего рабочего дня, в четверг. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, насколько одесситы готовы к возможным блекаутам. Также мы писали о том, какая повадка повышает платежки за свет.