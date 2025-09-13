Стало известно будут ли отключать свет 14 сентября в Одессе

Люди гуляют по освещенной аллее в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные атаки со стороны РФ, энергетики держат систему стабильной и работают над восстановлением поврежденных объектов. Поэтому завтра, 14 сентября, в Одессе и области отключения света по графикам применяться не будут.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Украине официально заработала крупнейшая в Восточной Европе система накопления энергии BESS. Также мы писали, что народный депутат Украины рассказал о подготовке к новому отопительному сезону и отметил, что украинцам стоит готовиться к сложной ситуации зимой из-за атак РФ.