Отключение света в Одессе 14 сентября - адреса

Электрик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В воскресенье, 14 сентября, в Одессе и пригороде часть улиц останется без электроснабжения. Отключения света связаны с плановыми работами энергетиков.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Северный РЭС света не будет до 17:00:

2-й Лиманчик 1-31

Авангардная

Альпинистов

Газовая 1-21

Атамана Головатого

Дорожная 10а, 12а

Каменщиков

Лиственная 1-13

Летняя

Металлистов 1-15

Мирная 1-29

Наливная 1, 4, 4а

Обрывистая 1-21

До 20:00 отключения коснутся:

Петренко

Республиканская

Симиренко

С. Узикова 1-16

Атамана Чепиги 33, 35, 104

Черноморского Казачества 95-135

Хаджибейская дорога

пер. 1-й, 3-й Нефтяников

переулок 2-й, 3-й Хаджибейский

переулок Станишевской Марии 1А-21

Центральный РЭС без электричества будет до 19:00:

Бреуса Якова, 61/корп. 8

Южный РЭС света не будет до 19:00:

пер. 2-й Тупиковый 8, 19, 21

Венгера, 6

Чуковского Корнея, 5/63

садоводческое общество "Зеленый мыс", 133

Проектируемая, 3/10

Академика Королева, 18

проспект Небесной Сотни, 43

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, готова ли Украина к зиме и насколько. Также сообщали, что из-за последних атак РФ на энергетику страны украинцам советуют быть готовыми к отключению света этой осенью.