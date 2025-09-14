Отключение света в Одессе 14 сентября - адреса

Обесточивание в Одессе — тысячи горожан остались без света
В воскресенье, 14 сентября, в Одессе и пригороде часть улиц останется без электроснабжения. Отключения света связаны с плановыми работами энергетиков.
Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Северный РЭС света не будет до 17:00:
- 2-й Лиманчик 1-31
- Авангардная
- Альпинистов
- Газовая 1-21
- Атамана Головатого
- Дорожная 10а, 12а
- Каменщиков
- Лиственная 1-13
- Летняя
- Металлистов 1-15
- Мирная 1-29
- Наливная 1, 4, 4а
- Обрывистая 1-21
До 20:00 отключения коснутся:
- Петренко
- Республиканская
- Симиренко
- С. Узикова 1-16
- Атамана Чепиги 33, 35, 104
- Черноморского Казачества 95-135
- Хаджибейская дорога
- пер. 1-й, 3-й Нефтяников
- переулок 2-й, 3-й Хаджибейский
- переулок Станишевской Марии 1А-21
Центральный РЭС без электричества будет до 19:00:
- Бреуса Якова, 61/корп. 8
Южный РЭС света не будет до 19:00:
- пер. 2-й Тупиковый 8, 19, 21
- Венгера, 6
- Чуковского Корнея, 5/63
- садоводческое общество "Зеленый мыс", 133
- Проектируемая, 3/10
- Академика Королева, 18
- проспект Небесной Сотни, 43
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали, готова ли Украина к зиме и насколько. Также сообщали, что из-за последних атак РФ на энергетику страны украинцам советуют быть готовыми к отключению света этой осенью.
Читайте Новини.LIVE!