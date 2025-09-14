Видео
Главная Одесса Обесточивание в Одессе — тысячи горожан остались без света

Обесточивание в Одессе — тысячи горожан остались без света

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 10:19
Отключение света в Одессе 14 сентября - адреса
Электрик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В воскресенье, 14 сентября, в Одессе и пригороде часть улиц останется без электроснабжения. Отключения света связаны с плановыми работами энергетиков.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Северный РЭС света не будет до 17:00:

  • 2-й Лиманчик 1-31
  • Авангардная
  • Альпинистов
  • Газовая 1-21
  • Атамана Головатого
  • Дорожная 10а, 12а
  • Каменщиков
  • Лиственная 1-13
  • Летняя
  • Металлистов 1-15
  • Мирная 1-29
  • Наливная 1, 4, 4а
  • Обрывистая 1-21

До 20:00 отключения коснутся:

  • Петренко
  • Республиканская
  • Симиренко
  • С. Узикова 1-16
  • Атамана Чепиги 33, 35, 104
  • Черноморского Казачества 95-135
  • Хаджибейская дорога
  • пер. 1-й, 3-й Нефтяников
  • переулок 2-й, 3-й Хаджибейский
  • переулок Станишевской Марии 1А-21

Центральный РЭС без электричества будет до 19:00:

  • Бреуса Якова, 61/корп. 8

Южный РЭС света не будет до 19:00:

  • пер. 2-й Тупиковый 8, 19, 21
  • Венгера, 6
  • Чуковского Корнея, 5/63
  • садоводческое общество "Зеленый мыс", 133
  • Проектируемая, 3/10
  • Академика Королева, 18
  • проспект Небесной Сотни, 43

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, готова ли Украина к зиме и насколько. Также сообщали, что из-за последних атак РФ на энергетику страны украинцам советуют быть готовыми к отключению света этой осенью.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
