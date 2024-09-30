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Відключення світла в Одесі у вівторок 1 жовтня — які прогнози

30 вересня 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на 1 жовтня
Аварійна бригада електриків за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області на вівторок, 1 жовтня, енергетики не обіцяють стабілізаційних відключень світла. Однак графіки знову діятимуть у разі навантаження на систему. 

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Повідомлення про відключення на 1 жовтня. Фото: скриншот

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. 

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК
 

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
 
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, з завтрашнього дня в Україні зростуть ціни на електроенергію.

Також в Україні спрогнозували ситуацію зі світлом восени.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла

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