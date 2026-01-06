Відео
Головна Одеса Відключення води в Одесі та області — робота бюветів

Відключення води в Одесі та області — робота бюветів

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 12:30
Обмеження водопостачання в Одесі та області: аварійні та планові ремонти, оновлення станом на сьогодні
Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області тимчасово обмежили водопостачання через аварійні та планові ремонтні роботи. Воду обіцяють повернути до вечора, але терміни можуть змінюватися залежно від ходу робіт.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Де немає води в Одесі

  • вул. Михайла Грушевського,
  • вул. Сергія Ядова.

Відключення до 13:00.

  • узвіз Деволанівський.

Відключення до 16:00.

Де немає води в області

  • с. Визірка,
  • с. Булдинка,
  • с. Нові Біляри,
  • с. Сичавка,
  • м. Південне,
  • м. Біляївка.

Відключення до 23:59

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зміниться вартість за розподіл газу у цьому місяці. Також ми писали про те, скільки одесити будуть платити за комунальні у січні.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
