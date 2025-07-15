Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди на 15 липня в Одесі і області

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у вівторок, 15 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі не зміниться та буде досить комфортною для купання, що має порадувати відпочивальників.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 15 липня не зміниться та залишиться достатньо теплою для купання. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +20...+21°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +30...+32 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +30 °C до +35 °C. На автошляхах регіону видимість добра.

Крім того, по регіону сьогодні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.