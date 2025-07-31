Загроза від військового флоту РФ у Чорному морі - яка вона, розповів речник ВМС України Плетенчук

Кораблі Росії. Фото: Міноборони РФ

Активність Чорноморського флоту РФ в акваторії протягом липня відчутно знизилась. Це може бути пов'язано як із загрозою від ЗСУ, так і з передислокацією кораблів до Новоросійська.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Ситуація у Чорному морі

У липні ситуація в Чорному морі була стабільною та відносно тихою — особливої активності з боку російського флоту зафіксовано не було. Якщо у червні ЗС РФ застосовували морські носії ракет, то цього місяця такого не спостерігалося. Це може бути пов'язано із тим, що наразі триває передислокація флоту Росії з Криму до Новоросійська.

"Тенденція проглядається через особливості застосування Чорноморського флоту. Звісно, всі обставини врахувати складно, багато речей залишається в середині системи. Але факти можуть свідчити про передислокацію флоту до пункту базування Новоросійськ", — каже Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС також додав, що на активність флоту РФ можуть впливати й системні проблеми, з якими він зараз стикається. У тому числі загроза з боку ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ вивела свої кораблі з Чорного моря. А також про санкції проти тіньового флоту Росії.