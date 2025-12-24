Відео
Виїзд до Молдови — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 15:50
Рух на трасі Одеса-Рені ускладнено — черги на кордоні з Молдовою 25 грудня
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 25 грудня, рух на трасі Одеса-Рені суттєво ускладнився через пошкодження автомобільного мосту поблизу села Маяки внаслідок обстрілів. На під’їздах у напрямку кордону з Молдовою водії застрягають у великих чергах. Водночас варто бути обережними з онлайн-навігацією. Адже через перекриття окремих ділянок дороги Google Maps може пропонувати некоректні маршрути.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 25 грудня, на трасі Одеса-Рені в напрямку контрольного пункту пропуску "Паланка" утворилися пробки поблизу села Маяки, через пошкодження мосту та на виїзді з Одеси. За словами водіїв, довгі черги також спостерігаються безпосередньо на самому КПП. Крім того, уповільнення руху зафіксовано на КПП "Старокозаче — Тудора". Трафік у напрямку кордону сповільнюється через ті ж причини, що й на КПП "Паланка".

Затори до Орлівки

У напрямку КПП "Орлівка" ситуація значно більш спокійна. Затори виникають лише на транзитній ділянці неподалік кордону з Молдовою, тоді як далі рух відбувається без затримок.

Затори до Рені

 

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також утворилися черги. Крім того, через великий потік транспорту затримки спостерігаються на під’їзді до транзитної ділянки на КПП "Паланка". Водіям радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок та готуватися до очікування на під’їзних шляхах.

Нагадаємо, ми повідомляли ми писали про те, скільки одесити будуть платити за паркування у новому році. Також ми писали про те, які автомобільні турбомотори найгірші.

 

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
