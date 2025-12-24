Движение на трассе Одесса-Рени затруднено - очереди на границе с Молдовой 25 декабря

Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В среду, 25 декабря, движение на трассе Одесса-Рени существенно осложнилось из-за повреждения автомобильного моста вблизи села Маяки в результате обстрелов. На подъездах в направлении границы с Молдовой водители застревают в больших очередях. В то же время стоит быть осторожными с онлайн-навигацией. Ведь из-за перекрытия отдельных участков дороги Google Maps может предлагать некорректные маршруты.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки до Молдовы

Сегодня, 25 декабря, на трассе Одесса-Рени в направлении контрольного пункта пропуска "Паланка" образовались пробки вблизи села Маяки, из-за повреждения моста и на выезде из Одессы. По словам водителей, длинные очереди также наблюдаются непосредственно на самом КПП. Кроме того, замедление движения зафиксировано на КПП "Староказачье — Тудора". Трафик в направлении границы замедляется по тем же причинам, что и на КПП "Паланка".

Пробки до Орловки

В направлении КПП "Орловка" ситуация значительно более спокойная. Пробки возникают только на транзитном участке недалеко от границы с Молдовой, тогда как дальше движение происходит без задержек.

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также образовались очереди. Кроме того, из-за большого потока транспорта задержки наблюдаются на подъезде к транзитному участку на КПП "Паланка". Водителям советуют учитывать возможные задержки при планировании поездок и готовиться к ожиданию на подъездных путях.

