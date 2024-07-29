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Виїзд з Одеси за кордон ускладнено — на яких КПП зібрались черги сьогодні

29 липня 2024 11:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні, 29 липня: як виїхати до Молдови та Румунії
Міжнародна траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у понеділок вранці, 29 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає двох  кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом наразі черги не спостерігається..

Затори у напрямку Паланки 29 липня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" спостерігаються черги на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. Також є невеликі затори на під'їзді до КПП.

Затори у напрямку Старокозачого 29 липня
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому КПП заторів не зафіксовано.

Затори у напрямку Орлівки 29 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на дорозі до самого КПП. На карті він позначений помаранчевим кольором. 

Затори у напрямку Орлівки 29 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських автозаправках ціни на пальне не змінилися. За даними моніторингового порталу, 29 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,73 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,75 грн/л;
  • скраплений газ — 27,87 грн/л.

Нагадаємо, Румунія увійшла до шенгенської зони, тому зараз для безперешкодного перетину румунського кордону на легковому транспорті необхідно зробити технічний огляд транспортного засобу та мати талон про ТО при собі.

Одеса Молдова кордон КПП Румунія авто прикордонники Одеська область Новини Одеси закордон

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