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Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

15 березня 2025 09:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені
Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вранці, 15 березня, на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори. Окрім цього, на пунктах пропуску утворилися черги, тому водіям доведеться затриматися для проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор перед КПП, що розташовується в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні вранці понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок. 

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 3
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". 

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори  на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені. 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 1
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері 14 березня під атакою ударних БпЛА опинився Одеський район. Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури залишився без світла весь Чорноморськ. Також ми писали, що у центрі Одеси вбили активіста Дем'яна Ганула.

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