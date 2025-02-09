Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на вечір 9 лютого спостерігаються незначні затори на трасі Одеса-Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії сьогодні також можна дістатися без великих труднощів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі родичі та небайдужі одесити вийшли на вулиці, щоб нагадати про героїв, які чекають на своє повернення додому після довгих місяців у полоні. Також ми писали, що Одеса зустріне новий робочий тиждень з морозом та штормом.