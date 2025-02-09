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Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз

9 лютого 2025 17:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 9 лютого спостерігаються незначні затори на трасі Одеса-Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії сьогодні також можна дістатися без великих труднощів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі родичі та небайдужі одесити вийшли на вулиці, щоб нагадати про героїв, які чекають на своє повернення додому після довгих місяців у полоні. Також ми писали, що Одеса зустріне новий робочий тиждень з морозом та штормом.

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