Локальні затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією сьогодні, 5 жовтня

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені ускладнений проїзд
Уранці 5 жовтня на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. Проте на деяких ділянках та прикордонних пунктах пропуску є уповільнення руху, тому мандрівникам за кордон варто поспішити з подорожжю.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса — Рені
Найбільше скупчення транспорту спостерігається поблизу села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад пів кілометра, рух значно уповільнений.
Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.
Затори до Орлівки
Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.
На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.
Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.
Нагадаємо, що з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.
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