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Ворог змінив кількість ракетоносіїв в Чорному морі: скільки споряджено "Калібрів"

23 серпня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог змінив кількість ракетоносіїв в Чорному морі: скільки споряджено "Калібрів"
Військовий корабель. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Втім, загроза обстрілу не зникла й ситуація може змінитись досить динамічно. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; 
  • в Азовському морі — 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; 
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, зокрема у Чорноморському регіоні та Одесі. В цьому питанні у Києві розраховують на Грецію.

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 23 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 23 серпня.

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