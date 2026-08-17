Втрати суттєві: у Криму уражено комплекс для запуску "Оніксів"

БРК "Бастіон", який уразили в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У тимчасово окупованому Криму Військово-морські сили ЗСУ уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон". Саме з таких комплексів окупанти запускають по Україні ракети "Онікс" і "Циркон". Військові очікують, що результати удару будуть суттєвими, хоча остаточні втрати росіян ще встановлюють.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Що відомо про удар

У ВМС ЗСУ повідомили, що операцію провели в ніч проти 16 серпня. Дмитро Плетенчук пояснив, що уразити "Бастіон" непросто насамперед через його мобільність. Комплекс може змінювати позиції, а прихованість є однією з ключових особливостей його бойового застосування.

"Ми в Одесі, тому я відповім питанням на питання. А ви часто бачили новини про знищення таких комплексів? Дуже рідко. Ну от вам і відповідь", — зазначив речник ВМС.

Подробиць самої операції у ВМС не розкривають. Однак речник наголосив, що український удар не обмежився безпосередньо пусковою установкою. Тому, на думку Дмитра Плетенчука, результати мають бути суттєвими.

Скільки коштує російський комплекс

Точної вартості ураженого "Бастіону" речник не назвав. За його словами, Росія не розкриває таку інформацію. Комплекс призначений передусім для боротьби з кораблями, однак російські війська використовують його і для ударів по наземних цілях. Зокрема, з "Бастіонів" окупанти запускають надзвукові ракети "Онікс" та гіперзвукові "Циркон" по Одещині та інших регіонах України. За словами Плетенчука, використання росіянами таких систем може свідчити про проблеми з іншими засобами ураження.

"Те, що ми з вами обговорюємо застосування подібних комплексів нашим ворогом у режимі "земля — земля", говорить про те, що проблеми є", — сказав речник.

Раніше Новини.LIVE писали, що російський Чорноморський флот зазнав нових ударів поблизу Новоросійська. Ураження отримали два фрегати та малий ракетний корабель "Буян-М", які використовувалися для атак по Україні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України провели масштабну атаку по військовій базі та портовій інфраструктурі Росії в Новоросійську. Унаслідок операції уражено три військові кораблі Чорноморського флоту РФ. Серед них — два носії крилатих ракет "Калібр". Також під удар потрапили російська РЛС, причали та об’єкти нафтової інфраструктури.