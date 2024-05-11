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З подорожжю до Бессарабії краще зачекати — на трасі Одеса — Рені сильні затори

11 травня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З подорожжю до Бессарабії краще зачекати — на трасі Одеса — Рені сильні затори
Затор у напрямку Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні зранку, 11 травня. На відрізку від Маяк до КПП прийдеться постояти в черзі до трьох годин й більше, це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяк та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько семи кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольорами. 

Затор до Паланки сьогоодні, 11 травня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону  не зафіксовано. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний. 

КПП "Старокозаче" сьогодні, 11 травня
Дорога до КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Ізмаїла та Броски. За даними сервісу, подорож до Орлівки триватиме майже 5 годин. 

Затори до ПК "Орлівка" сьогодні, 11 травня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на паливо

На українських АЗС оновили ціни на пальне. За останню добу вартість всього пального знизилась. Особливо подешевшав автогаз — його ціна впала на 18 копійок.

За даними моніторингового сайту, 11 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,48 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,95 грн/л.

Нагадаємо, віднині пасажирські перевізники, що курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка-Ісакча". 

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