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Загроза ракетного удару зросла: скільки кораблів рф у Чорному морі

1 квітня 2023 10:32
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Анна Мурадова
Редактор
Кількість ракетоносіїв збільшилась
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В морі стає спокійніше, тож окупанти можуть виводити додаткові ракетоносії. Наразі загроза ракетного удару дуже висока. 

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Шторм у морі вщух, і корабельне угруповання ворога нарощується, зокрема, збільшилася і кількість ракетоносіїв. На даний час ми фіксуємо три ракетоносії, два з яких надводні і один підводний. В такому випадку сумарний залп "Калібрів" може сягати 20. І вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока", — сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що військові відстежують й активність ворожої авіації. Наразі вона низька, але ситуація може змінитись досить динамічно. 

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.  

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.  

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. 

Тим часом знищених російських військових за минулу добу становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи, ППО та спецтехніку. Про загальні втрати армії російської федерації за час війни читайте в матеріалі.

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