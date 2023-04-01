Угроза ракетного удара выросла: сколько кораблей рф в Черном море

Количество ракетоносителей увеличилось

В море становится спокойнее, так что оккупанты могут выводить дополнительные ракетоносители. Сейчас угроза ракетного удара очень высока.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Шторм в море утих, и корабельная группировка врага наращивается, в частности, увеличилось и количество ракетоносителей. В настоящее время мы фиксируем три ракетоносителя, два из которых надводные и один подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20. И вероятность ракетного удара растет, угроза очень высокая", — сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что военные отслеживают и активность вражеской авиации. Пока она низкая, но ситуация может измениться достаточно динамично.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Тем временем уничтоженных российских военных за минувшие сутки составляют более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять танки, бронемашины, артиллерийские системы, ПВО и спецтехнику. Об общих потерях армии русской федерации за время войны читайте в материале.