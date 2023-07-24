Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

Військовий корабель в Чорному морі. Фото: google

У Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів. Ворог завів до пунктів базуванні всі ракетоносії. Втім, як показав досвід окупанти останнім часом обстрілюють Україну зі стратегічної авіації. Тож не слід ігнорувати сигнали тривоги.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 24 липня.