Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні arrow

Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

24 липня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Військовий корабель в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів. Ворог завів до пунктів базуванні всі ракетоносії. Втім, як показав досвід окупанти останнім часом обстрілюють Україну зі стратегічної авіації. Тож не слід ігнорувати сигнали тривоги. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів; 
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;  
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 24 липня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Як влада Києва "зливає" гроші на непотрібні дорожні роботи: транспортний аналітик

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз