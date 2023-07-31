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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

31 липня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі перебуває чотири ворожі кораблі. Втім ракетоносіїв на бойовому чергуванні наразі немає. Однак ситуація в акваторії зазвичай змінюється досить динамічно, тож в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо,  російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Наразі противник підтягує авіацію.

Зазначимо, РФ намагається убезпечити Кримський міст від нових атак. Так, споруду загородили "спеціальною протидиверсійною боновою огорожею".

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