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РФ може за годину вивести ракетоносії на бойове чергування, — Гуменюк

31 липня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ може за годину вивести ракетоносії на бойове чергування, — Гуменюк
Військовий корабель. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі жодного ракетоносія РФ. Втім, ситуація може досить швидко змінитись. Аби вивести кораблі споряджені "Калібрами" з пунктів базування, достатньо всього дві — три години. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Цілком ймовірне посилення присутності за дві — три години. Враховуючи таку довготривалу паузу, коли їх довгий час не було, це може свідчити про те, що в пунктах базування вони абсолютно готові. Тож виведення, прибуття на пускові рубежі, може відбутись протягом однієї години", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні рівень небезпеки все одно залишається високим. Окупанти можуть завдати удари з бухт, попри те, що це небезпечно й для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. 

Також ми писали, що російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Наразі противник підтягує авіацію.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 31 липня.

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