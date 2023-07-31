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РФ может через час вывести ракетоносители на боевое дежурство, — Гуменюк

31 июля 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ может через час вывести ракетоносители на боевое дежурство, — Гуменюк
Военный корабль. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пока на боевом дежурстве в Черном море ни одного ракетоносителя РФ. Впрочем, ситуация может быстро измениться. Чтобы вывести корабли снаряженные "Калибрами" из пунктов базирования, достаточно всего два — три часа.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Вполне вероятно усиление присутствия за два — три часа. Учитывая такую длительную паузу, когда их долгое время не было, это может свидетельствовать о том, что в пунктах базирования они абсолютно готовы. Поэтому вывод, прибытие на пусковые рубежи, может состояться в течение одного часа", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве уровень опасности все равно остается высоким. Оккупанты могут нанести удары с бухт, несмотря на то, что это опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей.

Также мы писали, что российские оккупанты могут готовиться к новым мощным обстрелам Украины. В настоящее время противник подтягивает авиацию.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 31 июля.

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