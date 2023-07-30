Кількість російських кораблів у морі зменшилася

Десантний корабель "Олександр Отраковський". Фото: росЗМІ

Ворог досі присутній у Чорному морі, проте ракетоносіїв на чергуванні немає. Таким чином росіяни намагаються чинити тиск на цивільне населення.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів у інших морях

Станом на ранок 30 липня в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. Він виконує функцію охорони узбережжя.

А у Середземному морі росіяни вивели на чергування 8 великих ворожих кораблів, серед яких 2 ракетоносії. Їхній загальний залп складає 24 "Калібри".

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують хоробро протистояти російській агресії. За минулу добу бійці ЗСУ завдали декілька ударів по районах зосередження ворога та приземлили безпілотники.

Також 29 липня Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.

Нагадаємо, 27 липня в РФ відбувся форум "Росія — Африка", де Володимир Путін наобіцяв лідерам африканських країн повну дерусифікацію та небачену кількість зерна. Ці заяви кремлівський лідер почав робити після знищення зернових терміналів в українських портах.