Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі поменшало кораблів: куди зникли ракетоносії arrow

У Чорному морі поменшало кораблів: куди зникли ракетоносії

30 липня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кількість російських кораблів у морі зменшилася
Десантний корабель "Олександр Отраковський". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог досі присутній у Чорному морі, проте ракетоносіїв на чергуванні немає. Таким чином росіяни намагаються чинити тиск на цивільне населення.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів у інших морях

Станом на ранок 30 липня в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. Він виконує функцію охорони узбережжя.

А у Середземному морі росіяни вивели на чергування 8 великих ворожих кораблів, серед яких 2 ракетоносії. Їхній загальний залп складає 24  "Калібри".

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують хоробро протистояти російській агресії. За минулу добу бійці ЗСУ завдали декілька ударів по районах зосередження ворога та приземлили безпілотники.

Також 29 липня Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.

Нагадаємо, 27 липня в РФ відбувся форум "Росія — Африка", де Володимир Путін наобіцяв лідерам африканських країн повну дерусифікацію та небачену кількість зерна. Ці заяви кремлівський лідер почав робити після знищення зернових терміналів в українських портах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз