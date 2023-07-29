Ворожі кораблі залишаються у Чорному морі

Ворожі ракетоносії у морі. Фото: УНІАН

На бойовому чергуванні у Чорному морі, попри шторм, залишаються 10 військових кораблів, серед яких також є ракетоносій. Проте він не споряджений "Калібрами".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів, серед яких 1 не споряджений ракетоносій;

в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 8 великих ворожих кораблів.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Раніше ми писали, що Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам, що йдуть в бік українських портів. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 59 російських суден, що на 25 балкерів більше показників позаминулого тижня.

Нагадаємо, після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.