Вражеские корабли остаются в Черном море

Вражеские ракетоносители в море. Фото: УНИАН

На боевом дежурстве в Черном море, несмотря на шторм, остаются 10 военных кораблей, среди которых также ракетоноситель. Однако он не снаряжен "Калибрами".

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, среди которых 1 неснаряженный ракетоноситель;

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 8 больших вражеских кораблей.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Ранее мы писали, что Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам, идущим в сторону украинских портов. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 59 российских судов, что на 25 балкеров больше показателей позапрошлой недели.

Напомним, после выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Итак, чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.