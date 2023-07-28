"Ворог накопичує сили": Гуменюк розповіла, що в пріоритеті у РФ

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ніч з 27 на 28 липня на Одещині пройшла спокійно, без обстрілів з боку окупантів. Втім, розслаблятись зарано, адже ворог може спеціально витримувати паузу, аби підготуватись до наступних атак.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Ця ніч пройшла трошки спокійніше для півдня, на відміну від попередніх. Однак це також може бути ознакою певної тактичної паузи з боку ворога. Вони вочевидь накопичують сили й збирають потенціал для того, щоб продовжувати тиснути", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що ворог продовжить тиснути на порти та акваторію Чорного моря. Крім того, окупанти попереджають цивільні судна про неможливість прямування в українські порти.

Ситуація в Чорному морі

В Чорному морі перебуває сім ворожих кораблів. Крім того, на бойовому чергуванні споряджений підводний ракетоносій. Виявлення пусків "Калібрів" з нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони.

Після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.

Тим часом вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.