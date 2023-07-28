"Враг накапливает силы": Гуменюк рассказала, что в приоритете у РФ

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ночь с 27 на 28 июля в Одесской области прошла спокойно, без обстрелов со стороны оккупантов. Впрочем, рано расслабляться, ведь враг может специально выдерживать паузу, чтобы подготовиться к следующим атакам.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Эта ночь прошла немного спокойнее для юга, в отличие от предыдущих. Однако это также может быть признаком определенной тактической паузы со стороны врага. Они явно накапливают силы и собирают потенциал для того, чтобы продолжать давить", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что враг продолжит давить на порты и акваторию Черного моря. Кроме того, оккупанты предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты.

Ситуация в Черном море

В Черном море находится семь вражеских кораблей. Кроме того, на боевом дежурстве снаряжен подводный ракетоноситель. Выявление пусков "Калибров" с него очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны.

После выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.

Между тем свободная демократическая партия Германии (СДП), которая является частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако оказывается, что сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии.