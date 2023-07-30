Число российских кораблей в море уменьшилось

Десантный корабль "Александр Отраковский". Фото: росСМИ

Враг все еще присутствует в Черном море, однако ракетоносителей на дежурстве нет. Таким образом россияне пытаются оказывать давление на гражданское население.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в других морях

На утро 30 июля в Азовском море находится 1 вражеский корабль. Он выполняет функцию побережья.

А в Средиземном море россияне вывели на дежурство 8 больших вражеских кораблей, среди которых 2 ракетоносителя. Их общий залп составляет 24 "Калибра".

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают храбро противостоять российской агрессии. За прошедшие сутки бойцы ВСУ нанесли несколько ударов по районам сосредоточения врага и приземлили беспилотники.

Также 29 июля Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На это направление фронта противник взимает дополнительные силы и средства.

Напомним, 27 июля в РФ состоялся форум "Россия - Африка", где Владимир Путин наобещал лидерам африканских стран полную дерусификацию и невиданное количество зерна. Эти заявления кремлевский лидер стал делать после уничтожения зерновых терминалов в украинских портах.