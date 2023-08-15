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Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

15 серпня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти вдвічі зменшили кількість кораблів в Чорному морі. Крім того, всі ракетоносії перебувають у пунктах базування. Втім, розслаблятись зарано, адже ситуація може змінитись за 2– 3 години. Саме стільки часу необхідно ворогу аби вивести на бойове чергування носій “Калібрів”.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, завдяки українським морським дронам шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії. Британська розвідка пояснила, чому Чорноморський флот РФ під загрозою — деталі в матеріалі

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