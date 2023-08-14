В Чорному морі вдвічі зросла кількість кораблів РФ

Військові кораблі. Фото: google

Ворог посилив своє корабельне угруповання в Чорному морі. Окупанти додатково вивели на бойове чергування сім кораблів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Станом на 14:00 корабельне угруповання ворога в Чорному морі розгорнуто в кількості 14 одиниць, в Азовському — 1. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано. Фрегат, що вночі атакував Одесу всім своїм запасом "Калібрів" повернувся в пункт базування", — йдеться в повідомленні.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Внаслідок нічної атаки по Одесі приміщення гіпермаркету вщент зруйновано. Крім того, постраждало троє співробітників, наразі їхній стан стабільний.