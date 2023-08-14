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В Черном море вдвое выросло количество кораблей РФ

14 августа 2023 14:24
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море вдвое выросло количество кораблей РФ
Военные корабли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг усилил свою корабельную группировку в Черном море. Оккупанты дополнительно вывели на боевое дежурство семь кораблей.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"По состоянию на 14:00 корабельная группировка врага в Черном море развернута в количестве 14 единиц, в Азовском — 1. Ракетоносители на боевом дежурстве не зафиксированы. Фрегат, который ночью атаковал Одессу всем своим запасом "Калибров" вернулся в пункт базирования", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

В результате ночной атаки по Одессе помещение гипермаркета полностью разрушено. Кроме того, пострадали трое сотрудников, сейчас их состояние стабильное.

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