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Загроза з Чорного моря: ВМС про кількість кораблів

22 червня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза з Чорного моря: ВМС про кількість кораблів
Військові кораблі у Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносій перебуває на бойовому чергуванні. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебкває 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр";
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 16 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2–3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупаційні війська обстріляли Одесу. Внаслідок обстрілу є приліт.

Зазначимо, минулої ночі в деяких областях України звучала сирена повітряної тривоги. Були чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксовано влучання в будівлю в одній із громад області.

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