Загроза з Чорного моря: ВМС про кількість кораблів

Військові кораблі у Чорному морі. Фото: google

У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносій перебуває на бойовому чергуванні.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебкває 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр";

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 16 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2–3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупаційні війська обстріляли Одесу. Внаслідок обстрілу є приліт.

Зазначимо, минулої ночі в деяких областях України звучала сирена повітряної тривоги. Були чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксовано влучання в будівлю в одній із громад області.