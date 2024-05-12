Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Запасіться водою — у кого з одеситів сьогодні не буде водопостачання arrow

Запасіться водою — у кого з одеситів сьогодні не буде водопостачання

12 травня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Запасіться водою — у кого з одеситів сьогодні не буде водопостачання
Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 12 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

  • проспект Шевченко, 13-29

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що сьогодні, 12 травня, деякі одесити, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи, а електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися.

Додамо, у понеділок, 13 травня, у Миколаєві тимчасово припиниться рух транспорту з очищеною водою. Також буде призупинена роздача води зі стаціонарної свердловини за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.

Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Одеська ОДА
Новини Одеси
відсутність води

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина