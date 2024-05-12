Запасіться водою — у кого з одеситів сьогодні не буде водопостачання
Сьогодні, 12 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- проспект Шевченко, 13-29
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Також ми писали, що сьогодні, 12 травня, деякі одесити, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи, а електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися.
Додамо, у понеділок, 13 травня, у Миколаєві тимчасово припиниться рух транспорту з очищеною водою. Також буде призупинена роздача води зі стаціонарної свердловини за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.
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