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Миколаїв у понеділок тимчасово залишиться без очищеної води

11 травня 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Миколаїв у понеділок тимчасово залишиться без очищеної води
Люди набирають воду у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 13 травня, у Миколаєві тимчасово припиниться рух транспорту з очищеною водою. Також буде призупинена роздача води зі стаціонарної свердловини за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.

Про це повідомила пресслужба КП "Миколаївелектротранс".

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"Роздача води трамваєм та тролейбусом, а також на стаціонарній свердловині за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17 у цей день здійснюватися не буде", — йдеться у повідомленні.

У відомсті повідомили, що відсутність води пов'язана з проведенням запланованих регламентних робіт з обслуговування очисного обладнання. Також буде проведена обробка всіх місткостей для очищеної води та дезінфекція очисного обладнання.

У КП наголосили, що мешканці міста, які потребують очищеної води, можуть скористатися іншими доступними місцями видачі, їх можна переглянути за посиланням.

"Нагадаємо, що технічне обслуговування очисного обладнання буде проводитись кожного другого четверга місяця", — додали у пресслужбі Миколаївелектротранс.

Нагадаємо, проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося..

Також ми повідомляли, що у Миколаєві цього року лише обрані фонтани отримали зелене світло для роботи після зимового спокою. Так, п'ять водограїв у скверах міста відсьогодні почали свою роботу на радість містянам. 

Одеса
Миколаїв
Миколаївська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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