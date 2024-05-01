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Місто оживає — у Миколаєві запустили роботу фонтанів

1 травня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Місто оживає — у Миколаєві запустили роботу фонтанів
У Миколаєві запрацювали перші фонтани. Фото: Миколаївська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Миколаєві цього року лише обрані фонтани отримали зелене світло для роботи після зимового спокою. Так, п'ять водограїв у скверах міста відсьогодні почали свою роботу на радість містянам. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
 

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Де запрацювали фонтани

У місті Миколаїв цього року працюватимуть лише обрані фонтани, які не потребують значних ремонтів та витрат коштів. Відтак, п'ять фонтанів вже запрацювали: 

  • у сквері Манганаріївський;
  •  у сквері Макарова;
  • у сквері Каштановий;
  •  у сквері Чорновола;
  • на Флотському бульварі.

Як повідомляє заступник директора КП "Миколаївські парки" Максим Доргаліс, ці фонтани вже успішно працювали минулого року і проходили технічне обслуговування перед запуском у цьому сезоні. Важливою деталлю є те, що вода у фонтанах циркулює по колу протягом всього сезону, а її витрати є відносно невеликими.

"Хочу зауважити, що всі фонтани набирають воду лише один раз і вона циркулює по колу весь сезон. Система може потроху підкачувати воду, якщо є сильні вітри. Тому витрати води відносно невеликі", — наголосив заступник директора підприємства.

Фонтан запрацював у сквері миколаєва
У Миколаєві комунальники запустили роботу фонтанів. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відкрили 5 фонтанів
Дитина радіє фонтану у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Обережно — вода

Однак вода у всіх фонтанах міста Миколаїв технічна і не призначена для споживання. Мер міста підкреслює необхідність дотримання відповідних безпекових заходів.

"Вода у всіх фонтанах нашого міста така ж, як і в домівках — технічна. Пити цю воду не можна!" — застережує  Олександр Сєнкевич. 

Нагадаємо, що в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак ворог і тут постарався нашкодити. Через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.

Також ми писали, що в Одесі для прогулянок відкрили два найкрасивіші парки міста — Стамбульський та Грецький. Там комунальники вже прибрали території, підрізали дерева та висадили квіти на території двох парків. Окрім цього, паркові меблі та фонтани також приведені до ладу.

комунальні послуги
Одеса
відпочинок
Миколаїв
Миколаївська область
парки
фонтани
Новини Одеси
Олександр Сєнкевич
люди

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