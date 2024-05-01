Місто оживає — у Миколаєві запустили роботу фонтанів
У Миколаєві цього року лише обрані фонтани отримали зелене світло для роботи після зимового спокою. Так, п'ять водограїв у скверах міста відсьогодні почали свою роботу на радість містянам.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Де запрацювали фонтани
У місті Миколаїв цього року працюватимуть лише обрані фонтани, які не потребують значних ремонтів та витрат коштів. Відтак, п'ять фонтанів вже запрацювали:
- у сквері Манганаріївський;
- у сквері Макарова;
- у сквері Каштановий;
- у сквері Чорновола;
- на Флотському бульварі.
Як повідомляє заступник директора КП "Миколаївські парки" Максим Доргаліс, ці фонтани вже успішно працювали минулого року і проходили технічне обслуговування перед запуском у цьому сезоні. Важливою деталлю є те, що вода у фонтанах циркулює по колу протягом всього сезону, а її витрати є відносно невеликими.
"Хочу зауважити, що всі фонтани набирають воду лише один раз і вона циркулює по колу весь сезон. Система може потроху підкачувати воду, якщо є сильні вітри. Тому витрати води відносно невеликі", — наголосив заступник директора підприємства.
Обережно — вода
Однак вода у всіх фонтанах міста Миколаїв технічна і не призначена для споживання. Мер міста підкреслює необхідність дотримання відповідних безпекових заходів.
"Вода у всіх фонтанах нашого міста така ж, як і в домівках — технічна. Пити цю воду не можна!" — застережує Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак ворог і тут постарався нашкодити. Через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.
Також ми писали, що в Одесі для прогулянок відкрили два найкрасивіші парки міста — Стамбульський та Грецький. Там комунальники вже прибрали території, підрізали дерева та висадили квіти на території двох парків. Окрім цього, паркові меблі та фонтани також приведені до ладу.
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