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Город оживает — в Николаеве запустили работу фонтанов

1 мая 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Город оживает — в Николаеве запустили работу фонтанов
В Николаеве заработали первые фонтаны. Фото: Николаевский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве только выбранные фонтаны получили зеленый свет для работы после зимнего покоя. Так, пять фонтанов в скверах города с сегодняшнего дня начали свою работу на радость горожан.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Где заработали фонтаны

В городе Николаев в этом году будут работать только выбранные фонтаны, не требующие значительных ремонтов и расходов средств. Итак, пять фонтанов уже заработали:

  • в сквере Манганарийский;
  • в сквере Макарова;
  • в сквере Каштановый;
  • в сквере Черновола;
  • на Флотском бульваре.

Как сообщает заместитель директора КП "Николаевские парки" Максим Доргалис, эти фонтаны уже успешно работали в прошлом году и проходили техническое обслуживание перед запуском этого сезона. Важной деталью является то, что вода в фонтанах циркулирует по кругу в течение всего сезона, а ее расходы относительно невелики.

"Хочу заметить, что все фонтаны набирают воду только один раз и она циркулирует по кругу весь сезон. Система может понемногу подкачивать воду, если есть сильные ветры. Поэтому расход воды относительно невелик", — отметил заместитель директора предприятия.

Фонтан заработал в сквере Николаева
В Николаеве коммунальщики запустили работу фонтанов. Фото: Николаевский городской совет
В Николаеве открыли 5 фонтанов
Ребенок радуется фонтану в Николаеве. Фото: Николаевский городской совет

Осторожно — вода

Однако вода во всех фонтанах города Николаева техническая и не предназначена для потребления. Мэр города подчеркивает необходимость соблюдения соответствующих мер безопасности.

"Вода во всех фонтанах нашего города такая же, как и в домах – техническая. Пить эту воду нельзя!" — предостерегает Александр Сенкевич.

Напомним, что в Одессе в Международный день смеха запустили первый фонтан на площади у оперного театра. Эту традицию не отменяли даже на период войны. Однако враг и здесь постарался навредить. Из-за экономии электричества в городе пока будет работать всего несколько фонтанов.

Также мы писали, что в Одессе для прогулок открыли два самых красивых парка города – Стамбульский и Греческий. Там коммунальщики уже убрали территории, подрезали деревья и высадили цветы на территории двух парков. Кроме этого, парковая мебель и фонтаны также приведены в порядок.

коммунальные услуги
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Николаевская область
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фонтаны
Новости Одессы
Александр Сенкевич
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