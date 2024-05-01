Город оживает — в Николаеве запустили работу фонтанов

В Николаеве заработали первые фонтаны. Фото: Николаевский городской совет

В Николаеве только выбранные фонтаны получили зеленый свет для работы после зимнего покоя. Так, пять фонтанов в скверах города с сегодняшнего дня начали свою работу на радость горожан.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Где заработали фонтаны

В городе Николаев в этом году будут работать только выбранные фонтаны, не требующие значительных ремонтов и расходов средств. Итак, пять фонтанов уже заработали:

в сквере Манганарийский;

в сквере Макарова;

в сквере Каштановый;

в сквере Черновола;

на Флотском бульваре.

Как сообщает заместитель директора КП "Николаевские парки" Максим Доргалис, эти фонтаны уже успешно работали в прошлом году и проходили техническое обслуживание перед запуском этого сезона. Важной деталью является то, что вода в фонтанах циркулирует по кругу в течение всего сезона, а ее расходы относительно невелики.

"Хочу заметить, что все фонтаны набирают воду только один раз и она циркулирует по кругу весь сезон. Система может понемногу подкачивать воду, если есть сильные ветры. Поэтому расход воды относительно невелик", — отметил заместитель директора предприятия.

В Николаеве коммунальщики запустили работу фонтанов. Фото: Николаевский городской совет

Ребенок радуется фонтану в Николаеве. Фото: Николаевский городской совет

Осторожно — вода

Однако вода во всех фонтанах города Николаева техническая и не предназначена для потребления. Мэр города подчеркивает необходимость соблюдения соответствующих мер безопасности.

"Вода во всех фонтанах нашего города такая же, как и в домах – техническая. Пить эту воду нельзя!" — предостерегает Александр Сенкевич.

Напомним, что в Одессе в Международный день смеха запустили первый фонтан на площади у оперного театра. Эту традицию не отменяли даже на период войны. Однако враг и здесь постарался навредить. Из-за экономии электричества в городе пока будет работать всего несколько фонтанов.

Также мы писали, что в Одессе для прогулок открыли два самых красивых парка города – Стамбульский и Греческий. Там коммунальщики уже убрали территории, подрезали деревья и высадили цветы на территории двух парков. Кроме этого, парковая мебель и фонтаны также приведены в порядок.