Город оживает — в Николаеве запустили работу фонтанов
В Николаеве только выбранные фонтаны получили зеленый свет для работы после зимнего покоя. Так, пять фонтанов в скверах города с сегодняшнего дня начали свою работу на радость горожан.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Где заработали фонтаны
В городе Николаев в этом году будут работать только выбранные фонтаны, не требующие значительных ремонтов и расходов средств. Итак, пять фонтанов уже заработали:
- в сквере Манганарийский;
- в сквере Макарова;
- в сквере Каштановый;
- в сквере Черновола;
- на Флотском бульваре.
Как сообщает заместитель директора КП "Николаевские парки" Максим Доргалис, эти фонтаны уже успешно работали в прошлом году и проходили техническое обслуживание перед запуском этого сезона. Важной деталью является то, что вода в фонтанах циркулирует по кругу в течение всего сезона, а ее расходы относительно невелики.
"Хочу заметить, что все фонтаны набирают воду только один раз и она циркулирует по кругу весь сезон. Система может понемногу подкачивать воду, если есть сильные ветры. Поэтому расход воды относительно невелик", — отметил заместитель директора предприятия.
Осторожно — вода
Однако вода во всех фонтанах города Николаева техническая и не предназначена для потребления. Мэр города подчеркивает необходимость соблюдения соответствующих мер безопасности.
"Вода во всех фонтанах нашего города такая же, как и в домах – техническая. Пить эту воду нельзя!" — предостерегает Александр Сенкевич.
Напомним, что в Одессе в Международный день смеха запустили первый фонтан на площади у оперного театра. Эту традицию не отменяли даже на период войны. Однако враг и здесь постарался навредить. Из-за экономии электричества в городе пока будет работать всего несколько фонтанов.
Также мы писали, что в Одессе для прогулок открыли два самых красивых парка города – Стамбульский и Греческий. Там коммунальщики уже убрали территории, подрезали деревья и высадили цветы на территории двух парков. Кроме этого, парковая мебель и фонтаны также приведены в порядок.
Читайте Новини.LIVE!