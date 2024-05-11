Николаев в понедельник временно останется без очищенной воды

Люди набирают воду в Николаеве. Фото: Новости.

В понедельник, 13 мая, в Николаеве временно прекратится движение транспорта с очищенной водой. Также будет приостановлена раздача воды из стационарной скважины на улице Андреева-Палагнюка, 17.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Николаевэлектротранс".

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"Раздача воды трамваем и троллейбусом, а также на стационарной скважине по адресу улица Андреева-Палагнюка, 17 в этот день производиться не будет", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что отсутствие воды связано с проведением запланированных регламентных работ по обслуживанию очистного оборудования. Также будет проведена обработка всех емкостей для очищенной воды и дезинфекция очистного оборудования.

В КП подчеркнули, что жители города, нуждающиеся в очищенной воде, могут воспользоваться другими доступными местами выдачи, их можно просмотреть по ссылке.

"Напомним, что техническое обслуживание очистного оборудования будет проводиться каждый второй четверг месяца", — добавили в пресс-службе Николаевэлектротранс.

Напомним, проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало после попадания в нее снаряда. Рабочие пытались устранить повреждения, однако из-за обстрелов сделать это им не удалось.

Также мы сообщали, что в Николаеве в этом году только выбранные фонтаны получили зеленый свет для работы после зимнего покоя. Так, пять фонтанов в скверах города с сегодняшнего дня начали свою работу на радость горожанам.