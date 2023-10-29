Вартість реконструкції водогону у Миколаєві скоротять втричі

Водогін. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН

Сума видатків на реконструкцію водогону у Миколаєві зменшиться на 30 відсотків. Виявилося, що ціни труб були завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Ми знайшли, що підрядник заклав у ціну інфляцію не тільки цього року, але й наступного. Це 30%, які не будуть оплачуватися, тому що оплата відбудеться цього року. Станом на зараз жодної копійки не було витрачено. Ми ще отримуємо ринкові вартості, і в рамках ринкової вартості тривають перемовини з постачальниками, щоб ні в кого не було питань", — прокоментував Віталій Кім.

Також очільник ОВА додав, що всі ціни та інформація, яка не заборонена, будуть оприлюднені.

Укладення угод на реконструкцію

Відомо, що Департамент містобудування Миколаївської ОВА у вересні уклав вісім угод загальною вартістю 836 млн грн на реконструкцію водогону. Ще три процедури на 209 млн грн наразі заблоковані в АМКУ через скаргу учасника, якого замовник відхилив. Кошти на водогін виділяються з державного бюджету, тому закупівлями займається облдержадміністрація під керівництвом Віталія Кіма. У підсумкових відомостях ресурсів найбільше коштів спрямовується на водопровідні труби.

Що планують зробити

Реконструкцію мають завершити до кінця 2024 року. По всьому місту планують замінити 12 ділянок водогону.

Нагадаємо, миколаївці за цей рік набрали понад 70 млн літрів води у точках безплатної видачі. Зараз у місті працює понад 100 таких пунктів.

Також ми повідомляли, що у Миколаєві облаштують укриття в трьох закладах освіти за участі Червоного Хреста України й Данії. Сума робіт перевищить сім мільйонів гривень.