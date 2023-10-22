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У Миколаївських школах облаштують укриття за сім мільйонів гривень

22 жовтня 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Миколаївських школах облаштують укриття за сім мільйонів гривень
Укриття в одній зі шкіл Миколаєва. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Миколаєві облаштують укриття в трьох закладах освіти за участі Червоного Хреста України й Данії. Сума робіт перевищить сім мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник Оперативного штабу МОО ТЧХУ Аркадій Дабагян.

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"Цього тижня відбулася зустріч із керівниками Управління освіти міської ради та департаменту освіти обласної адміністрації, а також директорами трьох Миколаївських шкіл, в яких буде облаштовано укриття для дітей та вчителів", — йдеться у повідомленні.

Також в планах є облаштування укриттів у закладах охорони здоров'я міста.

Облаштування укриттів у Миколаєві

Зазначимо, що у Миколаєві станом на 22 жовтня продовжуються комплексні ремонтні роботи з облаштування укриттів у 16 школах. Ці укриття повинні мати доступ до Інтернету, необхідні меблі та очисну систему для питної води. Ремонтні роботи розпочалися наприкінці серпня.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Миколаївська міська рада.

В одній з гімназій Центрального району Миколаєва готовність сховища станом на 22 жовтня складає уже понад 70 відсотків. 

"Ремонт стартував наприкінці серпня. Будівельники працюють якісно, на совість. Вже завершили штукатурити стіни та приступили до їх оздоблення. Прокладена нова електромережа. Цього тижня встановлять вентиляцію. Передбачено облаштування санвузлів та ремонт системи опалення", — говорить директор гімназії Микола.

Крім того, заклад отримує питну воду зі свердловини, яка обладнана очисною системою, і в укритті буде доступний Wi-Fi. 

Стан укриттів в Одесі

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE провели інспекцію по укриттях та бомбосховищах Одеси, а також дізналися в одеситів, чи спускаються вони при сигналах тривоги в укриття.

Також ми писали, що в Одеській області планують побудувати нове укриття для академічного ліцею. Відповідний тендер оголосила Нерубайська сільська рада, яка планує витратити на сховище понад 20 мільйонів гривень. 

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