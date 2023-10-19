Музей цікавої науки в Одесі, відновлять після ракетної атаки в липні місяці

Зруйнований Музей цікавої науки. Фото: Новини.LIVE.

Музей цікавої науки в Одесі бореться за друге життя. 30 відсотків експонатів знищено. Приміщення, в якому він розміщався, в результаті влучання російської ракети тепер відновленню не підлягає. Унікальні кімнати для експериментів тепер теж відійдуть у минуле. Але в планах відродити музей, щоб діти знову могли пізнавати цікаві науки.

Про подальшу долю музею та врятовані експонати журналісти Новини.LIVE запитали в керівниці Музею цікавої науки Олени Любіковської.

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Не підлягає відновленню

Минуло три місяці з моменту влучання у бізнес-центр, де розташовувався Музей цікавої науки. Керівниця музею розповідає, що не могли повірити, що улюблене місце для дітей перетворилося на суцільні руїни.

"Це був шок, розтрощило майже все, було багато скла. Всі наші експонати було забиті склом. Ми прийшли сюди, хотілося плакати та ридати", — ділиться своїми відчуттями керівниця музею Олена Любіковська.

Керівниця музею про руйнування приміщення. Фото: Новини.LIVE

У музеї вибито всі вікна. Фото: Новини.LIVE

Співробітники музею через соціальні мережі закликали небайдужих людей прийти на допомогу, аби розбирати завали. За словами Олени, порахувати суми збитків наразі неможливо, але найбільш складно миритися з тим, що багато чого повернути неможливо.

"Ми не можемо відновити будівлю, ми не можемо залишатися в цих стінах. А це означає, що ми втратили ті експонати, які були кімнатами. Кімната Еймса, планетарій, кімната шпигунів, скляна кімната, кімната мильних бульбашок. Тобто всі ці приміщення ми втратили. Це експонати, які були вмонтовані. Це великі збитки. Це мільйони гривень", — розповідає Олена Любіковська.

Будівля не підлягає відновленню. Фото: Новини.LIVE

Зараз на відновлення вцілілих експонатів необхідні десятки мільйонів гривень. Наразі, що можливо, намагаються відновлювати власними силами. Крім цього, збирають усі документи, аби також отримати відшкодування від держави.

"Ми подаємося на ці всі виплати. Ми хочемо, щоб нам відшкодували. Але розуміємо, що зараз може не на часі саме такі витрати з боку держави. Дійсно вони можуть відбутися. Є програми, ми на них подаємося, але ми не розраховуємо на це. Ми розраховуємо на себе", — зізнається керівниця Музею цікавої науки.

Стеля музею з обірваними дротами. Фото: Новини.LIVE

Частина експонатів, які ще не вивезено з музею. Фото: Новини.LIVE

Керівництво Музею цікавої науки прийняло рішення — закладу дадуть друге життя заради того, щоб продовжувати радувати одеситів та їх дітей.

Що з працівниками

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Музеї цікавої науки працювало понад 60 людей. З початком війни керівництво закладу прийняло рішення, що розпускатимуть працівників та закриватимуть музей.

"Всі люди залишилися без роботи. Зараз же відсотків 70 працівників хочуть повернутися назад, і коли стартуватиме цей проєкт знову, ми будемо прагнути, щоб більшість наших працівників повернулися", — запевняє Олена Любіковська.

Ми хочемо повернути всю команду — Олена Любіковська. Фото: Новини.LIVE

Новий музей за планом буде менший за функціями та площею, але планують зберегти майже 70% робочих місць.

Відродження музею

Нова концепція буде відповідати реаліям сучасності. Вона буде більш актуальною. Також планують навіть експозицію про війну, але деякі елементи з минулого приміщення не повернуться.

"Там буде про те, як пошкодився музей, що з ним стало і як ми відновлювалися. Тобто буде така маленька експозиція в історію музею. Ми не зможемо відновити кімнати — це неможливо в рамках іншого приміщення. Ми точно втратили їх", — розповідає керівниця.

Вцілілі експонати. Фото: Новини.LIVE

Водночас планують відновити експериментарій, сцену для великих наукових шоу, у тому числі з найбільшими в Україні котушками Тесла. Обіцяють зробити максимум в тих обставинах, які маємо на сьогодні.

Де тепер буде музей

Нове приміщення Музею цікавої науки шукали довго. Все не підходило за параметрами для встановлення експонатів або площею. Цю проблему вдалося вирішити. Тепер стадіон "Чорноморець" є новою локацією музею.

"Тут у нас є трибунний простір, і це ми будемо використовувати як музей. На період матчів тут буде дещо градація по місцю. Деякі експонати будуть пересуватися для того, щоб був простір виходу на трибуни", — ділиться планами керівниця музею.

Нова локація музею стадіон "Чорноморець". Фото: Новини.LIVE

Також, в оновленому музеї планується функція "Родина трибуна", тобто люди з дітьми купують квитки на матч, а як бонус безкоштовно потрапляють до музея. До того ж музей, враховуючи попередній досвід, зазнав змін.

"Найпопулярніші експонати будуть монтуватися до стін, щоб можна було з ними взаємодіяти. Війна навчила нас робити мобільні лабораторії. Робити таким чином, щоб можна було пересувати та вивозити всі наші приладдя", — розповідає керівниця музею.

Звідки гроші та коли відкриття

Перед тим як планувати відкриття, нове приміщення чекає ремонт, який коштує чимало. У музеї кажуть, що шукають гроші всюди. Намагаються знайти меценатів і грантові програми.

"Кошти ми залучаємо за допомогою грантів, є європейські гранти на відновлення таких приміщень, які постраждали від ударів та обстрілів. Власне приміщення, де займалися культурною та науковою діяльністю. Ми попадаємо в цей перелік", — з радістю ділиться Олена.

Приміщення майбутнього музею. Фото: Новини.LIVE.

Уже навіть розроблено проєкт ремонтних робіт, чекають лише надходжень для його реалізації. Зізнаються, що роботи ще чимало, але мріють відновити музей якнайшвидше.

"Нам би дуже хотілося відкрити його наступного року. Я не можу сказати приблизно навіть дати, але ми працюємо над тим, щоб відкритися найближчим часом. За 3-4 місяці", — каже керівниця музею.

За декілька місяців планують відкриття. Фото: Новини.LIVE

Музей цікавої науки був єдиним на півдні України в цьому напрямі. Його в день відвідувало від сотні до півтори тисячі людей різного віку. Руйнування цього місця стало ударом для одеситів. Тож нове життя музею буде справжнім святом для його відвідувачів.