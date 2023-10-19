Музей интересной науки в Одессе, будет ли восстановлен после ракетной атаки в июле месяце

Разрушенный Музей интересной науки. Фото: Новини.LIVE

Музей интересной науки в Одессе борется за вторую жизнь. 30 процентов экспонатов уничтожены. Помещение, в котором он размещался, в результате попадания российской ракеты теперь восстановлению не подлежит. Уникальные комнаты для экспериментов теперь тоже уйдут в прошлое. Но в планах возродить музей, чтобы дети снова могли узнавать интересные науки.

О дальнейшей судьбе музея и спасенных экспонатах журналисты Новини.LIVE спросили у руководителя Музея интересной науки Елены Любиковской.

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Не подлежит восстановлению

Прошло три месяца с момента попадания ракеты в бизнес-центр, где размещался Музей интересной науки. Руководитель музея рассказывает, не могли поверить, что любимое место для детей превратилось в сплошные руины.

"Это был шок, разрушено почти все, было много стекла. Все наши экспонаты были забиты стеклом. Мы пришли сюда, хотелось плакать и рыдать", — делится своими ощущениями руководитель музея Елена Любиковская.

Руководитель музея о разрушении помещения. Фото: Новини.LIVE

В музее выбиты все окна. Фото: Новини.LIVE

Сотрудники музея через социальные сети призвали неравнодушных людей прийти на помощь, чтобы разбирать завалы. По словам Елены, посчитать сумму убытков пока невозможно, но наиболее сложно мириться с тем, что многое больше вернуть невозможно.

"Мы не можем восстановить здание, мы не можем оставаться в этих стенах. А это значит, что мы потеряли экспонаты, которые были комнатами. Комната Эймса, планетарий, комната шпионов, стеклянная комната, комната мыльных пузырей. То есть все эти помещения мы потеряли. Это встроенные экспонаты. Это большие убытки. Это миллионы гривен", — рассказывает Елена Любиковская.

Здание не подлежит восстановлению. Фото: Новини.LIVE

Сейчас для восстановления уцелевших экспонатов необходимы десятки миллионов гривен. Пока то, что возможно, пытаются восстанавливать собственными силами. Кроме этого, собирают все документы, чтобы получить возмещение от государства.

"Мы подаемся на эти все выплаты. Хотим, чтобы нам возместили. Но понимаем, что сейчас может не ко времени именно такие траты со стороны государства. Действительно они могут состояться. Есть программы, мы на них подаемся, но мы не рассчитываем на это. Мы рассчитываем на себя", — признается руководитель музея.

Потолок музея с оборванными проводами. Фото: Новини.LIVE

Часть экспонатов, которые еще не вывезены из музея. Фото: Новини.LIVE

Руководство заведения приняло решение — музею дадут вторую жизнь ради того, чтобы продолжать радовать одесситов и их детей.

Что с работниками

До полномасштабного вторжения России в Украину в Музее интересной науки работало более 60 человек. С началом войны руководство приняло решение, что будут распускать работников и закрывать музей.

"Все люди остались без работы. Сейчас же процентов 70 работников хотят вернуться назад, и когда стартует этот проект снова, мы будем стремиться, чтобы большинство наших сотрудников вернулись", — уверяет Елена Любиковская.

Мы хотим вернуть всю команду — Елена Любиковская. Фото: Новини.LIVE

В новом музее по плану будет меньше функций и площади, но планируют сохранить почти 70% рабочих мест.

Возрождение музея

Новая концепция будет соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Она будет более актуальна. Также планируется экспозиция о войне, но некоторые элементы из прошлого помещения не вернутся.

"Там будет о том, как повредился музей, что с ним стало и как мы восстанавливались. То есть будет такая маленькая экспозиция в историю музея. Мы не сможем восстановить комнаты. Это невозможно в рамках другого помещения. Мы наверняка потеряли их", — рассказывает руководитель.

Уцелевшие экспонаты. Фото: Новини.LIVE

В то же время планируют возобновить экспериментарий, сцену для больших научных шоу, в том числе с крупнейшими в Украине катушками Тесла. Обещают сделать максимум в тех обстоятельствах, которые есть на сегодня.

Где теперь будет музей

Новое помещение для Музея интересной науки искали долго. Все не подходило по параметрам установки экспонатов или площади. Эту проблему удалось решить. Теперь стадион "Черноморец" — новая локация музея.

"Здесь у нас есть трибунное пространство, и это мы будем использовать как музей. На период матчей здесь сделаем несколько градаций по месту. Некоторые экспонаты будут передвигаться для того, чтобы было пространство выхода на трибуны", — делится планами руководитель музея.

Новая локация музея — стадион "Черноморец". Фото: Новини.LIVE

Также в обновленном музее планируется функция "Семейная трибуна", то есть люди с детьми покупают билеты на матч, а в качестве бонуса бесплатно попадают в музей. К тому же, учитывая предыдущий опыт, музей претерпел изменения.

"Самые популярные экспонаты в нашем музее будут монтироваться к стенам, чтобы можно было с ними взаимодействовать. Война научила нас делать мобильные лаборатории. Делать таким образом, чтобы можно было передвигать и вывозить все наше оборудование", — рассказывает руководитель музея.

Откуда деньги и когда открытие

Перед тем как планировать открытие, новое помещение ждет ремонт, который стоит немало. В музее говорят, что ищут деньги повсюду. Пытаются найти меценатов и грантовые программы.

"Средства мы привлекаем с помощью грантов, есть европейские гранты на восстановление таких помещений, которые пострадали от ударов и обстрелов. Помещение, где занимались культурной и научной деятельностью. Мы попадаем в этот перечень", — с радостью делится Елена.

Помещение будущего музея. Фото: Новини.LIVE

Уже даже разработан проект ремонтных работ, нужны только финансы для его реализации. Признаются, что работы еще много, но мечтают восстановить музей как можно быстрее.

"Нам бы очень хотелось открыть его в следующем году. Я не могу сказать примерно даже дату, но мы работаем над тем, чтобы открыться в ближайшее время. Через 3-4 месяца", — говорит руководитель музея.

Через несколько месяцев планируют открытие. Фото: Новини.LIVE

Музей интересной науки был единственным на юге Украины в этом направлении. Его в день посещало от сотни до полутора тысяч человек всех возрастов. Разрушение данного места стало ударом для одесситов. Так что новая жизнь музея будет настоящим праздником для его посетителей.